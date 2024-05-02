Цыплов Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Цыплов Степан Григроьевич
Мать: Цыплова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Александровна
Получение учёной степени
Неизвестно
Упал с воза и стал горбатым
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Цыплов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Цыплов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
01.05.1944
Дочь: (Цыплова) Фаина Александровна
Мать ребёнка: Евдокия Александровна