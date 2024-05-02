Цыплов Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплов Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Цыплов Степан Григроьевич

Мать: Цыплова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Александровна

Получение учёной степени
Неизвестно
Упал с воза и стал горбатым
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Цыплов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Цыплов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
01.05.1944

Дочь: (Цыплова) Фаина Александровна

Мать ребёнка: Евдокия Александровна

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