Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Александровна

Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыплов Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Цыплов Виктор Александрович

Отец ребёнка: Цыплов Александр Степанович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Цыплов Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Цыплов Александр Степанович

Рождение ребёнка
01.05.1944

Дочь: (Цыплова) Фаина Александровна

Отец ребёнка: Цыплов Александр Степанович

Смерть
1947

Мы используем куки для улучшения работы сайта.