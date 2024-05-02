Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Цыплов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Цыплов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Цыплов Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Цыплов Александр Степанович
Рождение ребёнка
01.05.1944
Дочь: (Цыплова) Фаина Александровна
Отец ребёнка: Цыплов Александр Степанович
Смерть
1947