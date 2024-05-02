Цыплов Степан Григроьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплов Степан Григроьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыплова Александра

Рождение ребёнка
1909

Сын: Цыплов Александр Степанович

Мать ребёнка: Цыплова Александра

Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Цыплова Александра

Рождение ребёнка
05.07.1919

Сын: Цыплов Николай Степанович

Мать ребёнка: Цыплова Александра

Смерть
Неизвестно

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