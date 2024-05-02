Цыплов Степан Григроьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыплова Александра
Рождение ребёнка
1909
Сын: Цыплов Александр Степанович
Мать ребёнка: Цыплова Александра
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Цыплова Александра
Рождение ребёнка
05.07.1919
Сын: Цыплов Николай Степанович
Мать ребёнка: Цыплова Александра
Смерть
Неизвестно