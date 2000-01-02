Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна

Место рождения

Антопово, Россия

Дата рождения

07.01.1913

Дата смерти

02.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913

Отец: Цыплов Степан Григроьевич

Мать: Цыплова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.11.1936

Сын: Бобрин Александр Иванович

Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
15.07.1938

Дочь: Синёва (Бобрина) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Плодухина (Бобрина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.08.1945

Дочь: Кох (Бобрина) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1949

Дочь: Смирнова (Бобрина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1953

Сын: Бобрин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович

Смерть
02.01.2000
Причина смерти: Сломала бедро, лежала,
Похороны
Неизвестно

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