Бобрина (Цыплова) Татьяна Степановна
Место рожденияАнтопово, Россия
Дата рождения07.01.1913
Дата смерти02.01.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913
Отец: Цыплов Степан Григроьевич
Мать: Цыплова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1936
Сын: Бобрин Александр Иванович
Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
15.07.1938
Дочь: Синёва (Бобрина) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Плодухина (Бобрина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1945
Дочь: Кох (Бобрина) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1949
Дочь: Смирнова (Бобрина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1953
Отец ребёнка: Бобрин Иван Михайлович
Смерть
02.01.2000
Причина смерти: Сломала бедро, лежала,
Похороны
Неизвестно