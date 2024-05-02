Цыплов Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919
Отец: Цыплов Степан Григроьевич
Мать: Цыплова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Рождение ребёнка
1952
Сын: Цыплов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Цыплова Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Цыплов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Цыплова Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно