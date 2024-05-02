Цыплов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплов Николай Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1919

Отец: Цыплов Степан Григроьевич

Мать: Цыплова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыплова Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Рождение ребёнка
1952

Сын: Цыплов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Цыплова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Цыплов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Цыплова Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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