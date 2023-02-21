Серой Иосиф эль Гершович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серой эль Герш Аврумович
Мать: Серой Голда
Рождение ребёнка
28.12.1917
Дочь: Половинчик Ревека (Рива) Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серой Лев Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серой Клара Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1918