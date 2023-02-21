Серой Иосиф эль Гершович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серой Иосиф эль Гершович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серой эль Герш Аврумович

Мать: Серой Голда

Рождение ребёнка
28.12.1917

Дочь: Половинчик Ревека (Рива) Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серой Лев Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серой Клара Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1918
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