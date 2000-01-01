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Серой Голда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Серой Аврум эль Гершович

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Серой Шлёма эль Гершович

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Серой Перля эль Гершовна

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Серой Мейлах эль Гершович

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Уманская Хая Сура эль Гершовна

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спектор Куця эль Гершовна

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серой Иосиф эль Гершович

Отец ребёнка: Серой эль Герш Аврумович

Смерть
Неизвестно
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