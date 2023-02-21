Серой эль Герш Аврумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Серой Голда
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Серой Голда
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Серой Перля эль Гершовна
Мать ребёнка: Серой Голда
Рождение ребёнка
1890
Сын: Серой Мейлах эль Гершович
Мать ребёнка: Серой Голда
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Уманская Хая Сура эль Гершовна
Мать ребёнка: Серой Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спектор Куця эль Гершовна
Мать ребёнка: Серой Голда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Серой Голда
Смерть
Неизвестно