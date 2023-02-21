Половинчик (Серой) Ревека (Рива) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1917
Отец: Серой Иосиф эль Гершович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половинчик Абрам Тевьевич
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно