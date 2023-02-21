Половинчик (Серой) Ревека (Рива) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик (Серой) Ревека (Рива) Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1917

Отец: Серой Иосиф эль Гершович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половинчик Абрам Тевьевич

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинчик Абрам Тевьевич

Смерть
Неизвестно
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