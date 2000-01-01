Половинчик Абрам Тевьевич
Место рожденияКиев
Дата рождения1913
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Половинчик Тевье
Мать: не указана
Киев
Рождение ребёнка
16.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Половинчик Ревека (Рива) Иосифовна
Киев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне | Пропал без вести.
Похороны
Неизвестно
неизвестно