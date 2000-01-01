Половинчик Абрам Тевьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Абрам Тевьевич

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Место рождения

Киев

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Половинчик Тевье

Мать: не указана

Киев
Рождение ребёнка
16.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Половинчик Ревека (Рива) Иосифовна

Киев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Половинчик Ревека (Рива) Иосифовна

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: На войне | Пропал без вести.
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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