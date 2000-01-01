Половинчик Тевье
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Половинчик ? Волькович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Половинчик Абрам Тевьевич
Мать ребёнка: не указана
Киев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирецкая Фейга (Фаина) Тевьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно