Половинчик Тевье — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик Тевье

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Половинчик ? Волькович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Половинчик Абрам Тевьевич

Мать ребёнка: не указана

Киев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирецкая Фейга (Фаина) Тевьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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