Серой Лев Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серой Иосиф эль Гершович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серой Иосиф Львович
Мать ребёнка: Серой Хиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серой Зинаида Льсовна
Мать ребёнка: Серой Хиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серой Хиля
Смерть
Неизвестно