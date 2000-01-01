Серой Лев Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серой Лев Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серой Иосиф эль Гершович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серой Иосиф Львович

Мать ребёнка: Серой Хиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серой Зинаида Льсовна

Мать ребёнка: Серой Хиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серой Хиля

Смерть
Неизвестно
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