Максимова Наталья Гаврильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Наталья Гаврильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Женский

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Жирков Гаврил Егорович

Мать: Борисова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1997

Сын: Максимов Эрчим Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич

Рождение ребёнка
1998

Сын: Максимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич

Рождение ребёнка
2003

Сын: Максимов Уйусхан Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич

Рождение ребёнка
2012

Сын: Максимов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич

Рождение ребёнка
2014

Сын: Максимов Туйгун Иванович

Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Иван Афансьевич

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