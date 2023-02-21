Максимова Наталья Гаврильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Рождение ребёнка
1997
Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич
Рождение ребёнка
1998
Сын: Максимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич
Рождение ребёнка
2003
Сын: Максимов Уйусхан Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич
Рождение ребёнка
2012
Сын: Максимов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич
Рождение ребёнка
2014
Отец ребёнка: Максимов Иван Афансьевич
Бракосочетание
Неизвестно