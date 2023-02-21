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Максимов Афанасий Иванович
Максимов Афанасий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2012
Пол
Мужской
Отец
Максимов Иван Афансьевич
1974 г.р.
Мать
Максимова Наталья Гаврильевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2012
Отец:
Максимов Иван Афансьевич
Мать:
Максимова Наталья Гаврильевна
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