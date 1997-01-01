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Максимов Иван Афансьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1997

Сын: Максимов Эрчим Иванович

Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна

Рождение ребёнка
1998

Сын: Максимов Николай Иванович

Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна

Рождение ребёнка
2003

Сын: Максимов Уйусхан Иванович

Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна

Рождение ребёнка
2012

Сын: Максимов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна

Рождение ребёнка
2014

Сын: Максимов Туйгун Иванович

Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Наталья Гаврильевна

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