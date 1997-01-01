Максимов Иван Афансьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1997
Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна
Рождение ребёнка
1998
Сын: Максимов Николай Иванович
Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна
Рождение ребёнка
2003
Сын: Максимов Уйусхан Иванович
Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна
Рождение ребёнка
2012
Сын: Максимов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна
Рождение ребёнка
2014
Мать ребёнка: Максимова Наталья Гаврильевна
Бракосочетание
Неизвестно