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Чечко-Зыкович Филипп

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Место рождения

Большая Курница, Брестский район, Брестская область

Дата рождения

04.11.1895

Дата смерти

20.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Курница, Брестский район, Брестская область
Бракосочетание
До 1916

Жена: Зыкович Людмила

Рождение ребёнка
06.02.1921

Дочь: Бесчастная Нина

Мать ребёнка: Зыкович Людмила

Фастов, Київська область
Рождение ребёнка
03.07.1926

Сын: Зыкович Евгений

Мать ребёнка: Зыкович Людмила

Киев, Киевский уезд
Арест
16.07.1937
Лукьяновская тюрьма
Смерть
20.11.1937
с. Быковня под Киевом
Похороны
Неизвестно
Быковня
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