Чечко-Зыкович Филипп
Место рождения
Дата рождения04.11.1895
Дата смерти20.11.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1916
Жена: Зыкович Людмила
Рождение ребёнка
06.02.1921
Дочь: Бесчастная Нина
Мать ребёнка: Зыкович Людмила
Фастов, Київська область
Рождение ребёнка
03.07.1926
Сын: Зыкович Евгений
Мать ребёнка: Зыкович Людмила
Киев, Киевский уезд
Арест
16.07.1937
Лукьяновская тюрьма
Смерть
20.11.1937
с. Быковня под Киевом
Похороны
Неизвестно
Быковня