Зыкович (Ковалева) Людмила
Место рождения
Дата рождения17.08.1900
Дата смерти05.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900
Крещение
27.08.1900
отмечала день рождения 30 августа.
Бракосочетание
До 1916
Муж: Чечко-Зыкович Филипп
Рождение ребёнка
06.02.1921
Дочь: Бесчастная Нина
Отец ребёнка: Чечко-Зыкович Филипп
Фастов, Київська область
Рождение ребёнка
03.07.1926
Сын: Зыкович Евгений
Отец ребёнка: Чечко-Зыкович Филипп
Смерть
05.12.1971
Похороны
Неизвестно
Берковцы