Зыкович (Ковалева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкович (Ковалева) Людмила

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

17.08.1900

Дата смерти

05.12.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Крещение
27.08.1900
Киев, Киевский уезд
отмечала день рождения 30 августа.
Бракосочетание
До 1916

Муж: Чечко-Зыкович Филипп

Рождение ребёнка
06.02.1921

Дочь: Бесчастная Нина

Отец ребёнка: Чечко-Зыкович Филипп

Фастов, Київська область
Рождение ребёнка
03.07.1926

Сын: Зыкович Евгений

Отец ребёнка: Чечко-Зыкович Филипп

Киев, Киевский уезд
Смерть
05.12.1971
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Берковцы
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