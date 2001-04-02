Бесчастная (Чечко-Зыкович) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесчастная (Чечко-Зыкович) Нина

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Место рождения

Фастов, Київська область

Дата рождения

06.02.1921

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1921

Отец: Чечко-Зыкович Филипп

Мать: Зыкович Людмила

Фастов, Київська область
Образование
1938
Киев, Киевский уезд
Поступила в пединститут
Работа или профессия
1940
Буковина
поехала на работу
Рождение ребёнка
13.09.1941

Дочь: Каплина Людмила

Отец ребёнка: Бесчастный Павел

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бесчастный Павел

Смерть
02.04.2001
Киев, Киевский уезд
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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