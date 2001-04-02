Бесчастная (Чечко-Зыкович) Нина
Место рождения
Дата рождения06.02.1921
Дата смерти02.04.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1921
Отец: Чечко-Зыкович Филипп
Мать: Зыкович Людмила
Образование
1938
Поступила в пединститут
Работа или профессия
1940
Буковина
поехала на работу
Рождение ребёнка
13.09.1941
Дочь: Каплина Людмила
Отец ребёнка: Бесчастный Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бесчастный Павел
Смерть
02.04.2001
Похороны
Неизвестно