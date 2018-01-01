город Фастов, город Фастов, Київська область (на 2018) — Familio

Фастов

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Васильковский уезд, Фастовская волость
412. Фастов (Хвастов), местечко бывшее государственное, при речке Унаве, дворов 366, жителей 2200, волостное правление (уездный город в ? верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Киевская губерния, Васильковский уезд, Фастовская волость
местечко Фастов
Киевская губерния, Васильковский уезд
местечко Фастов

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10514Фастівмістоцентр міської ради, центр району, місто обласного підпорядкуванняміська рада Фастівська

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Васильковский уезд, Фастовская волость
Фастов м.
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