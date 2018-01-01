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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
412. Фастов (Хвастов), местечко бывшее государственное, при речке Унаве, дворов 366, жителей 2200, волостное правление (уездный город в ? верстах), церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Фастов
местечко Фастов
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-10514Фастівмістоцентр міської ради, центр району, місто обласного підпорядкуванняміська рада Фастівська
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Фастов м.