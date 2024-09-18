Шило Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1935
Дата смерти25.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.01.1935
Отец: Шило Федор
Мать: Шило Лидия Семеновна
Место жительства
Неизвестно
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь на кирпичном заводе и в совхозе
Рождение ребёнка
07.06.1955
Сын: Шило Иван Иванович
Мать ребёнка: Шило Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
24.09.1960
Мать ребёнка: Шило Клавдия Федоровна
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Смерть
25.08.1992