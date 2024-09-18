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Шило Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1935

Дата смерти

25.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1935

Отец: Шило Федор

Мать: Шило Лидия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь на кирпичном заводе и в совхозе
Рождение ребёнка
07.06.1955

Сын: Шило Иван Иванович

Мать ребёнка: Шило Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
24.09.1960

Сын: Шило Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Шило Клавдия Федоровна

г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Смерть
25.08.1992

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