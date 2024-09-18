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Шило Иван Иванович

Место рождения

Красногоровка

Дата рождения

07.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1955

Отец: Шило Иван Федорович

Мать: Шило Клавдия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Большеокинское, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
18.11.1978

Сын: Шило Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шило Любовь Николаевна

Большеокинское, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
11.03.1982

Сын: Шило Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шило Любовь Николаевна

Большеокинское, Братский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.07.1993

Дочь: Соколова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Шило Любовь Николаевна

Большеокинское, Братский муниципальный район, Иркутская область

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