Шило Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.06.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1955
Отец: Шило Иван Федорович
Мать: Шило Клавдия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1978
Мать ребёнка: Шило Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
11.03.1982
Сын: Шило Сергей Иванович
Мать ребёнка: Шило Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
23.07.1993
Дочь: Соколова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Шило Любовь Николаевна