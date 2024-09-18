Шило (Гудолина) Клавдия Федоровна
Место рождения
Дата рождения22.06.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1934
Работа или профессия
Неизвестно
Контроллер на заводе, повар в совхозе
Рождение ребёнка
07.06.1955
Сын: Шило Иван Иванович
Отец ребёнка: Шило Иван Федорович
Рождение ребёнка
24.09.1960
Отец ребёнка: Шило Иван Федорович
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Смерть
Неизвестно
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)