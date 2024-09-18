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Шило (Гудолина) Клавдия Федоровна

Место рождения

Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

22.06.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1934

Отец: Гудолин Федор Устинович

Мать: Гудолина Екатерина Михайловна

Покатиловка, Теректинский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Контроллер на заводе, повар в совхозе
Рождение ребёнка
07.06.1955

Сын: Шило Иван Иванович

Отец ребёнка: Шило Иван Федорович

Рождение ребёнка
24.09.1960

Сын: Шило Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Шило Иван Федорович

г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Смерть
Неизвестно
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)

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