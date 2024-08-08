Шило (Новоселецкая) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шило (Новоселецкая) Лидия Семеновна

Место рождения

с Розовка, Запорожская обл

Дата рождения

1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Новоселецкий Семен

Мать: не указана

с Розовка, Запорожская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дед Василий

Работа или профессия
Неизвестно
Работала в колхозе
Рождение ребёнка
26.01.1935

Сын: Шило Иван Федорович

Отец ребёнка: Шило Федор

Смерть
1989

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