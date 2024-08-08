Шило (Новоселецкая) Лидия Семеновна
Место рожденияс Розовка, Запорожская обл
Дата рождения1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Новоселецкий Семен
Мать: не указана
с Розовка, Запорожская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дед Василий
Работа или профессия
Неизвестно
Работала в колхозе
Рождение ребёнка
26.01.1935
Сын: Шило Иван Федорович
Отец ребёнка: Шило Федор
Смерть
1989