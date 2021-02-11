Шило Вячеслав Иванович
Место рожденияг.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Дата рождения24.09.1960
Дата смерти11.02.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960
Отец: Шило Иван Федорович
Мать: Шило Клавдия Федоровна
г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шило Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1986
Дочь: Симонова Лариса Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.02.2021