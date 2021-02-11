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Шило Вячеслав Иванович

Место рождения

г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)

Дата рождения

24.09.1960

Дата смерти

11.02.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1960

Отец: Шило Иван Федорович

Мать: Шило Клавдия Федоровна

г.Красногоровка, Донецкая обл, Украина (Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Голициновская волость, Красногоровка)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шило Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шило Богдан Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1986

Дочь: Симонова Лариса Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.02.2021

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