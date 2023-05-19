Киричинский Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричинский Григорий Григорьевич

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

21.05.1850

Дата смерти

14.05.1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1850

Отец: Киричинский Григорий Станиславович

Мать: Киричинская Мария Максимовна

Раздельное, Львівська область
дом 43
Бракосочетание
18.11.1883

Жена: Анна Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 43/4
Рождение ребёнка
08.02.1885

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 4
Рождение ребёнка
17.02.1888

Сын: Киричинский Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 4
Бракосочетание
26.?.1890

Жена: Анна Григорьевна

Раздельное, Львівська область
дом 4/39, второй брак Григория
Бракосочетание
12.02.1893

Жена: Анна Максимовна

Раздельное, Львівська область
дом 4/14, третий брак Григория
Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Киричинский Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Максимовна

дом 4
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Киричинский Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: Чума Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Максимовна

Раздельное, Львівська область
Смерть
14.05.1928
Раздельное, Львівська область
дом 4
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