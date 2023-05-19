Киричинский Григорий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.05.1850
Дата смерти14.05.1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1850
дом 43
Бракосочетание
18.11.1883
Жена: Анна Михайловна
дом 43/4
Рождение ребёнка
08.02.1885
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
дом 4
Рождение ребёнка
17.02.1888
Сын: Киричинский Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
дом 4
Бракосочетание
26.?.1890
Жена: Анна Григорьевна
дом 4/39, второй брак Григория
Бракосочетание
12.02.1893
Жена: Анна Максимовна
дом 4/14, третий брак Григория
Рождение ребёнка
26.06.1898
Сын: Киричинский Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Максимовна
дом 4
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Киричинский Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: Чума Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Максимовна
Смерть
14.05.1928
дом 4