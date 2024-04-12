(Киричинская) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885
Отец: Киричинский Григорий Григорьевич
Мать: Анна Михайловна
дом 4
Бракосочетание
13.02.1906
дом 47/4
Рождение ребёнка
05.03.1923
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Тиховский Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тиховский Николай Иванович
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Смерть
Неизвестно