(Киричинская) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киричинская) Мария Григорьевна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

08.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885

Отец: Киричинский Григорий Григорьевич

Мать: Анна Михайловна

Раздельное, Львівська область
дом 4
Бракосочетание
13.02.1906

Муж: Тиховский Николай Иванович

Раздельное, Львівська область
дом 47/4
Рождение ребёнка
05.03.1923

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Тиховский Николай Иванович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
08.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тиховский Николай Иванович

Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно
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