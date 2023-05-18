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(Мороз) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.11.1883

Муж: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 43/4
Рождение ребёнка
08.02.1885

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 4
Рождение ребёнка
17.02.1888

Сын: Киричинский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 4
Смерть
До 1890
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