(Мороз) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиДо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.11.1883
дом 43/4
Рождение ребёнка
08.02.1885
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич
дом 4
Рождение ребёнка
17.02.1888
Сын: Киричинский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич
дом 4
Смерть
До 1890