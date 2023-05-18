(Пех) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пех) Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1893

Муж: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
дом 4/14, третий брак Григория
Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Киричинский Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

дом 4
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Киричинский Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1907

Дочь: Чума Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич

Раздельное, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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