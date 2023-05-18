(Пех) Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1893
дом 4/14, третий брак Григория
Рождение ребёнка
26.06.1898
Сын: Киричинский Илья Григорьевич
Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич
дом 4
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Киричинский Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1907
Дочь: Чума Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Киричинский Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно