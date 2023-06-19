Чума (Киричинская) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения24.05.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1907
Отец: Киричинский Григорий Григорьевич
Мать: Анна Максимовна
Бракосочетание
30.09.1926
дом 57/4
Рождение ребёнка
24.10.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чума Василий Васильевич
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Смерть
Неизвестно