Чума (Киричинская) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чума (Киричинская) Анна Григорьевна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

24.05.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Около 1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1907

Отец: Киричинский Григорий Григорьевич

Мать: Анна Максимовна

Раздельное, Львівська область
Бракосочетание
30.09.1926

Муж: Чума Василий Васильевич

Раздельное, Львівська область
дом 57/4
Рождение ребёнка
24.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чума Василий Васильевич

Раздельное, Львівська область
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Смерть
Неизвестно