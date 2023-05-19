Малютин Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малютин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1902
Сын: Малютин Петр
Мать ребёнка: Ирина
Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Александр
Мать ребёнка: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина
Смерть
Неизвестно