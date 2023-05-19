Малютин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Николай

Место рождения

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малютин Андрей

Мать: не указана

Большой Мичкас, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.08.1902

Сын: Малютин Петр

Мать ребёнка: Ирина

Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Александр

Мать ребёнка: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина

Смерть
Неизвестно
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