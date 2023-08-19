Малютин Петр
Место рождения
Дата рождения06.08.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1902
Отец: Малютин Николай
Мать: Ирина
Бракосочетание
11.02.1922
Жена: Мария
Рождение ребёнка
31.10.1922
Сын: Малютин Василий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
17.10.1928
Сын: Малютин Юрий
Мать ребёнка: Куделькина Агриппина
Пензенская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куделькина Агриппина
Смерть
Неизвестно