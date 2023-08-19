Малютин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Петр

Место рождения

Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

06.08.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1902

Отец: Малютин Николай

Мать: Ирина

Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
11.02.1922

Жена: Мария

Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.10.1922

Сын: Малютин Василий

Мать ребёнка: Мария

Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.10.1928

Сын: Малютин Юрий

Мать ребёнка: Куделькина Агриппина

Пензенская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куделькина Агриппина

Смерть
Неизвестно
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