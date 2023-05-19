Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иван
Рождение ребёнка
06.08.1902
Сын: Малютин Петр
Отец ребёнка: Малютин Николай
Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Александр
Отец ребёнка: Малютин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Малютин Николай
Смерть
Неизвестно