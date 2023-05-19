Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1902

Сын: Малютин Петр

Отец ребёнка: Малютин Николай

Кувак-Никольское, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Александр

Отец ребёнка: Малютин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Николай

Смерть
Неизвестно
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