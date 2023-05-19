Малютин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малютин Николай

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно