Цаплинова (Лоскутова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
07.10.1909
Рождение ребёнка
10.02.1911
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Цаплинов Павел Васильевич
Рождение ребёнка
23.04.1913
Сын: Цаплинов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Цаплинов Павел Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Цаплинов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Цаплинов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно