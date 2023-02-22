Цаплинова (Лоскутова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Лоскутова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лоскутов Иван Васильевич

Мать: Лоскутова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
07.10.1909

Муж: Цаплинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1911

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Васильевич

Рождение ребёнка
23.04.1913

Сын: Цаплинов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Цаплинов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Цаплинов Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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