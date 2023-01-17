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Цаплинов Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Цаплинов Василий Иванович

Мать: Цаплинова Александра Васильевна

Бракосочетание
07.10.1909

Жена: Цаплинова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
10.02.1911

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
23.04.1913

Сын: Цаплинов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Цаплинов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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