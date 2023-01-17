Цаплинов Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
07.10.1909
Рождение ребёнка
10.02.1911
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
23.04.1913
Сын: Цаплинов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Ивановна
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Цаплинов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Цаплинова Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно