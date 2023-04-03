Таранов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаранов Семен

Таранов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

23.10.1850

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Таранов Филипп

Мать: Таранова Варвара

Рождение ребёнка
1847

Сын: Таранов Яков

Мать ребёнка: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
23.10.1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close