Таранов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти23.10.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Таранов Филипп
Мать: Таранова Варвара
Рождение ребёнка
1847
Сын: Таранов Яков
Мать ребёнка: Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
23.10.1850