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Таранова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1837 и 1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Филипп

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824

Сын: Таранов Семен

Отец ребёнка: Таранов Филипп

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Таранова) Надежда

Отец ребёнка: Таранов Филипп

Рождение ребёнка
1828

Сын: Таранов Василий

Отец ребёнка: Таранов Филипп

Рождение ребёнка
1831

Сын: Таранов Михаил

Отец ребёнка: Таранов Филипп

Рождение ребёнка
1835

Сын: Таранов Константин

Отец ребёнка: Таранов Филипп

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Таранова) Анна

Отец ребёнка: Таранов Филипп

Смерть
Между 1837 и 1847

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