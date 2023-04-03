Таранова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1837 и 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Филипп
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1824
Сын: Таранов Семен
Отец ребёнка: Таранов Филипп
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Таранова) Надежда
Отец ребёнка: Таранов Филипп
Рождение ребёнка
1828
Сын: Таранов Василий
Отец ребёнка: Таранов Филипп
Рождение ребёнка
1831
Сын: Таранов Михаил
Отец ребёнка: Таранов Филипп
Рождение ребёнка
1835
Сын: Таранов Константин
Отец ребёнка: Таранов Филипп
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Таранова) Анна
Отец ребёнка: Таранов Филипп
Смерть
Между 1837 и 1847