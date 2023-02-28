Ковальская Фролова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовальская Фролова Варвара

Ковальская Фролова Варвара

avatar

Место рождения

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

01.12.1880 ст.

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880 ст.

Отец: Фролов Николай Гаврилович

Мать: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Муж: Ковальский Терентий Иосифович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1901 ст.

Дочь: Митрашевская Анастасия Терентьевна

Отец ребёнка: Ковальский Терентий Иосифович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.

Дочь: Мацилецкая Евгения Терентьевна

Отец ребёнка: Ковальский Терентий Иосифович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Смерть
1959
Первомайск, Миколаївська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close