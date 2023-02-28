Ковальская Фролова Варвара
Место рождения
Дата рождения01.12.1880 ст.
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1880 ст.
Отец: Фролов Николай Гаврилович
Мать: Фролова Фекла Федорова
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1901 ст.
Дочь: Митрашевская Анастасия Терентьевна
Отец ребёнка: Ковальский Терентий Иосифович
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.
Дочь: Мацилецкая Евгения Терентьевна
Отец ребёнка: Ковальский Терентий Иосифович
Смерть
1959
Первомайск, Миколаївська область