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Ковальский Терентий Иосифович

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Место рождения

Село Французское,Писаревская волость ,Балтский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

15.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Французское,Писаревская волость ,Балтский уезд
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Жена: Ковальская Фролова Варвара

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
08.10.1901 ст.

Дочь: Митрашевская Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Ковальская Фролова Варвара

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.

Дочь: Мацилецкая Евгения Терентьевна

Мать ребёнка: Ковальская Фролова Варвара

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Смерть
15.03.1964
Первомайск, Миколаївська область
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