Ковальский Терентий Иосифович
Место рожденияСело Французское,Писаревская волость ,Балтский уезд
Дата рождения1870
Дата смерти15.03.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Французское,Писаревская волость ,Балтский уезд
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1901 ст.
Дочь: Митрашевская Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Ковальская Фролова Варвара
Рождение ребёнка
23.02.1906 ст.
Дочь: Мацилецкая Евгения Терентьевна
Мать ребёнка: Ковальская Фролова Варвара
Смерть
15.03.1964
Первомайск, Миколаївська область