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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15ОЛЬВИОПОЛЬ. Заштатный (в Елисаветградском уезде).При слиянии рр. Синюхи и Буга.1576361½80120641922Церковь православная 1. Еврейская молитвенная школа. Приходское училище. Крепость упраздненная. Фабрик и заводов 5. Мельниц 54.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
147. Богополь, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 97, жителей 522, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, синагога, 6 е Показать все
Список населённых мест Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Богополь781598393-
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Богополь
город Ольгополь
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Голта (сельское общество)915216822704438
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15617Первомайськмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Первомайська