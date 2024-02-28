город Первомайск, город Первомайск, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Первомайск

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
15ОЛЬВИОПОЛЬ. Заштатный (в Елисаветградском уезде).При слиянии рр. Синюхи и Буга.1576361½80120641922Церковь православная 1. Еврейская молитвенная школа. Приходское училище. Крепость упраздненная. Фабрик и заводов 5. Мельниц 54.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Богопольская волость
147. Богополь, местечко бывшее владельческое, при реке Буге, дворов 97, жителей 522, волостное правление (уездный город в 90 верстах), церковь православная, синагога, 6 е Показать все

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Богопольская волость
Богополь781598393-

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Балтский уезд, Богопольская волость
местечко Богополь
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
город Ольгополь

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Голтянская волость
село Голта (сельское общество)915216822704438

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15617Первомайськмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиміська рада Первомайська
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