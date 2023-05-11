Фролов Николай Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти08.05.1918 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Фролов Гавриил
Мать: не указана
Елисаветградский мещанин
Бракосочетание
Около 1878 ст.
Жена: Фролова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Фролова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Голта
Рождение ребёнка
01.12.1880 ст.
Дочь: Ковальская Фролова Варвара
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
13.05.1883 ст.
Сын: Фролов Епифаний Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Фролов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Фролова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.
Сын: Фролов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова
Смерть
08.05.1918 ст.
Жили в селе .ГолтаАнаньевский уезд Херсонская губерния