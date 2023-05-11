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Фролов Николай Гаврилович

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Место рождения

Кропивницкий, Кіровоградська область

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

08.05.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Фролов Гавриил

Мать: не указана

Кропивницкий, Кіровоградська область
Елисаветградский мещанин
Бракосочетание
Около 1878 ст.

Жена: Фролова Фекла Федорова

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Фролова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта
Рождение ребёнка
01.12.1880 ст.

Дочь: Ковальская Фролова Варвара

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1883 ст.

Сын: Фролов Епифаний Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Фролов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Фролов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Фролова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.

Сын: Фролов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Фролова Фекла Федорова

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Смерть
08.05.1918 ст.
Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Жили в селе .ГолтаАнаньевский уезд Херсонская губерния
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