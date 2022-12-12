Фролова Фекла Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878 ст.
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Фролова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Голта
Рождение ребёнка
01.12.1880 ст.
Дочь: Ковальская Фролова Варвара
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
13.05.1883 ст.
Сын: Фролов Епифаний Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Фролов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Фролова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.
Сын: Фролов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович
Смерть
Неизвестно