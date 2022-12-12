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Фролова Фекла Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1878 ст.

Муж: Фролов Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Фролова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта
Рождение ребёнка
01.12.1880 ст.

Дочь: Ковальская Фролова Варвара

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1883 ст.

Сын: Фролов Епифаний Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Фролов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Фролов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Фролова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.

Сын: Фролов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Гаврилович

Голта, Ананьевский уезд, Херсонская губерния
Смерть
Неизвестно
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