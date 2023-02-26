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Савельев Нил Савельев

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Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.05.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1875

Отец: Савва Павлов

Мать: Евдокия Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1895

Дочь: Анастасия Нилова

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1897

Сын: Савельев Пётр Нилов

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1902

Сын: Савельев Артемий Нилов

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905

Дочь: Марфа Нилова

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1905
призванный по мобилизации на военные действия
Рождение ребёнка
25.10.1907

Дочь: Параскева Нилова

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Евдокия Нилова

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1913

Дочь: Пелагея Нилова

Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
17.11.1914
д. Бохен
рядовой 266-й пехотный Пореченский полк пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Варвара Матвеева

Смерть
Неизвестно
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