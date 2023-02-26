Савельев Нил Савельев
Место рожденияд.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.05.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
26.05.1875
Отец: Савва Павлов
Мать: Евдокия Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1895
Дочь: Анастасия Нилова
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1897
Сын: Савельев Пётр Нилов
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1902
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.07.1905
Дочь: Марфа Нилова
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1905
призванный по мобилизации на военные действия
Рождение ребёнка
25.10.1907
Дочь: Параскева Нилова
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Евдокия Нилова
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1913
Дочь: Пелагея Нилова
Мать ребёнка: Савельева Варвара Матвеева
д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
17.11.1914
д. Бохен
рядовой 266-й пехотный Пореченский полк пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно