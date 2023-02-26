Агрипина Савельева
Место рожденияд.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.06.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1877
Отец: Савва Павлов
Мать: Евдокия Васильева
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1899
Муж: Сергей Фёдоров
церковь с.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно