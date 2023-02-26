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Агрипина Савельева

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Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

До 1842 г.р.

Муж

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1877

Отец: Савва Павлов

Мать: Евдокия Васильева

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1899

Муж: Сергей Фёдоров

церковь с.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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