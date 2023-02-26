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Сергей Фёдоров

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Место рождения

д.Аретово малого Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аретово малого Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1899

Жена: Агрипина Савельева

церковь с.Бородино Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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