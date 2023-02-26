(Савельева) Евдокия Нилова
Место рожденияд.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.02.1911
Дата смерти25.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911
Отец: Савельев Нил Савельев
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.04.1913
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори