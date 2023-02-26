(Савельева) Евдокия Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Савельева) Евдокия Нилова

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Место рождения

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.02.1911

Дата смерти

25.04.1913

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

До 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1911

Отец: Савельев Нил Савельев

Мать: Савельева Варвара Матвеева

д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.04.1913
д.Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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