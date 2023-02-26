(Савельева) Пелагея Нилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Савельева) Пелагея Нилова

(Савельева) Пелагея Нилова

Место рождения

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.10.1913

Дата смерти

23.09.1916

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

До 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1913

Отец: Савельев Нил Савельев

Мать: Савельева Варвара Матвеева

д.Архангельское ( Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.09.1916
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от младенческой
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close