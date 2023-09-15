Лагошина (Барамикова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошина (Барамикова) Варвара Михайловна

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Место рождения

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

1919 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Барамиков Михаил Романович

Мать: не указана

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лагошин Василий Максимович

Отец ребёнка: Лагошин Максим

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Максим

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Максим

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Лагошин Иван Максимович

Отец ребёнка: Лагошин Максим

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагошин Максим

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1982
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
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