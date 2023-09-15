Лагошина (Барамикова) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Барамиков Михаил Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лагошин Василий Максимович
Отец ребёнка: Лагошин Максим
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лагошин Максим
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лагошин Максим
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Лагошин Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лагошин Максим
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1982