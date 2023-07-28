Лагошин Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошин Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1931 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лагошин Василий Максимович

Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Лагошин Иван Максимович

Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна

Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагошина Варвара Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Малотроицкое, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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