Лагошин Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Лагошин Василий Максимович
Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Лагошина Варвара Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно