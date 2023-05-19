Бутылкин Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутылкин Михаил Михайлович

Бутылкин Михаил Михайлович

Место рождения

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.01.1856 ст.

Дата смерти

23.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1830 г.р.

Мать

Вычислено 1833 г.р.

Жена

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1856 ст.

Отец: Бутылкин Михаил Андреевич

Мать: Бутылкина Евдокия Васильевна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бутылкина Матрена Леонтьевна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Елисавета Михайловна

Мать ребёнка: Бутылкина Матрена Леонтьевна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Бутылкина Матрена Леонтьевна

Кабатово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутылкина Матрена Леонтьевна

Смерть
23.04.1911 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close