Бутылкин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.01.1856 ст.
Дата смерти23.04.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1856 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Бутылкина Матрена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Елисавета Михайловна
Мать ребёнка: Бутылкина Матрена Леонтьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Бутылкина Матрена Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1911 ст.